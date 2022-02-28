سماع دوي انفجارات في كييف وخاركيف

قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إنه تم سماع انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف صباح الاثنين.
وأضافت الخدمة في بيان مقتضب على تطبيق تيليجرام أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.
وقالت الوكالة إن بناية سكنية في مدينة تشيرنيهيف في شمال البلاد تعرضت للهجوم بصاروخ مما أدى لاشتعال النيران فيها.
كما تعرضت مدينة جيتومير في شمال أوكرانيا أيضا لهجوم صاروخي، بحسب منشور لقيادة القوات البرية الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك.
وفي وقت سابق، قالت شركة أميركية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت الأحد أظهرت أرتالا من القوات البرية الروسية تتحرك صوب العاصمة الأوكرانية كييف من مسافة نحو 64 كيلومترا.
وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز، التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدى أسابيع، إن الصور أظهرت أن هذه الأرتال تضم مئات العربات العسكرية.
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