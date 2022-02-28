جدة - نرمين السيد - قالت وكالة رويترز للأنباء، إن شركة جوجل، قررت تعليق خدمة "جوجل ماب" مؤقتا فى أوكرانيا، بسبب العمليات العسكرية الروسية الجارية منذ الخميس الماضى على الأراضى الأوكرانية، وقالت الشركة: تم تعليق خدمة "جوجل ماب" لدواعى السلامة بالتشاور مع جهات ميدانية فى أوكرانيا.





وتبنى مجلس الأمن الدولى قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسى على أوكرانيا. وأيدت القرار الذى طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة فى حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت. ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالي، مع محاولات مجلس الأمن الدولى لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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