عاجل.. تجدد الاشتباكات فى العاصمة الأوكرانية كييف وسماع دوى انفجارات

جدة - نرمين السيد - وقالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات فى أوكرانيا، حسبما نقلت رويترز ووكالات عالمية، إنه تم سماع انفجارات فى العاصمة كييف وفى مدينة خاركيف صباح الإثنين.

وأضافت الخدمة، فى بيان مقتضب على تطبيق تيليجرام، أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

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وقالت الوكالة إن بناية سكنية في مدينة تشيرنيهيف في شمال البلاد تعرضت للهجوم بصاروخ مما أدى لاشتعال النيران فيها.

كما تعرضت مدينة جيتومير في شمال أوكرانيا أيضا لهجوم صاروخي، بحسب منشور لقيادة القوات البرية الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك.

وأضافت أن القوات الروسية حاولت بناء جسر عائم فوق نهر إيربين بالقرب من قرية دميديف، وتم تدمير معدات العدو، وصد محاولة السيطرة على مدينة إيربين.