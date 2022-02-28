بكيلو دقيق اعملي 3 كيلو من باتيه المورق بكل سهولة وأحلى من الجاهز

الباتيه بالجبنة يعد من أجمل الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز بطعمه الشهي والخفيف ورائحته المدهشة، ويمكن تناوله بين الوجبات أو وجبة عشاء خفيفة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل الباتيه بالجبنة.

طريقة عمل الباتيه بالجبنة المورق في البيت

مكونات الباتيه بالجبنة

٣ كؤوس كبيرة من الدقيق المنخول.

خمسون جرام من السمن.

أربع ملاعق صغيرة لبن بودرة.

ملعقتان صغيرتان خميرة فورية.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

عشرة جرام من السكر.

كمية مناسبة من الماء الفاتر، للعجن.

مقادير الحشوة

كوب كبير من الجبنة التركي.

نصف كوب كبير من الزيتون الأسود المخلي.

مقادير الوجه

بيضة واحدة

ربع كوب صغير من السمسم المحمص.

خمس ملاعق متوسطة من حبة البركة.

٣٠ جرام من الحليب.

طريقة التحضير

امزجي الحليب البودر مع مقدار الدقيق، والخميرة، والسكر، والملح في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليهم الماء، والسمن، ثم امزجي المكونات، حتى تحصلي على عجينة لينة. ضعي العجينة في وعاء به رشة من زيت الذرة، ثم اتركيها جانبا لمدة كافية، حتى تتخمر. قومي بفرد العجينة جيدا، بواسطة النشابة، ثم قسميها إلى عدة أجزاء متوسطة الحجم، ثم وزعي الزيتون، ومقدار الجبنة التركي فوق سطح العجينة بشكل متساوي. لفي العجينة على هيئة رول، ثم ضعيها بصينية غير لاصقة، ثم اتركيها جانبا لمدة ربع ساعة. اخفقي الحليب مع مقدار البيض، ثم وزعي الخليط على سطح عجينة الباتيه، ثم زينيها بالسمسم، وحبة البركة. ضعي الصينية في فرن ساخن، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج البانيه بالجبنة المورق، ويصبح جاهز للتقديم.

طريقة عمل الباتيه بحشوة الدجاج

المكونات

عجينة باتيه.

٦٠٠ جرام من شرائح صدور الدجاج الرفيعة المسلوقة.

٦٠ جرام من المايونيز.

كوب صغير من الطماطم المهروسة.

ربع كأس كبير من الفلفل الرومي المهروس.

ملعقة من الملح.

١٥ جرام بهارات شاورما.

١٠ جرام فلفل مجفف.

طريقة التحضير

قومي بتفتيت مقدار صدور الدجاج، ثم ضيفي إليها الطماطم، والمايونيز، وباقي المكونات، ثم قلبيهم حتى يتكون مزيج متجانس.