خصومات 70% على الشاشات في اكسترا extra السعودية

وفرت اكسترا إلى عملائها الكثير من العروض والتخفيضات على مختلف من الأجهزة الكهربائية مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومن الأجهزة التي توافرها اكسترا شاشات وثلاجات وأجهزة كمبيوتر والكثير من الأجهزة الأخرى، فتصل نسبة الخصومات المتوفرة من اكسترا لأكثر من 50%، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على عوض اكسترا على الأجهزة.

عروض اكسترا السعودية على الشاشات

تحتوي عروض وخصومات اكسترا على ال جي، تلفزيون 65 بوصة، فائق الوضوح، ذكي، بخصم يصل إلى 66.94%.

تضم العروض على ال جي، تلفزيون 83 بوصة، فائق الوضوح، ذكي بخصم 62.5%.

توافر العروض على ال جي، تلفزيون 75 بوصة، فائق الوضوح، ذكي بخصم يصل إلى 71.67%.

تقدم العروض خصم على ال جي، تلفزيون 86 بوصة، فائق الوضوح، ذكي، بخصم 65.58%.

تشمل العروض ال جي، تلفزيون 55 بوصة، فائق الوضوح، ذكي بخصم 41.18%.

تحتوي عروض اكسترا على ال جي، تلفزيون 50 بوصة، فائق الوضوح، ذكي بخصم 47.2%.

توافر العروض على ال جي، تلفزيون 43 بوصة، فائق الوضوح، ذكي بخصم 35.3%.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية

كما تضم العروض على ال جي، تلفزيون 70 بوصة، فائق الوضوح، ذكي، بخصم 50%.

توافر العروض ال جي، تلفزيون 48 بوصة، فائق الوضوح، ذكي بخصم 68.25%.

تقدم خصومات اكسترا ال جي، تلفزيون 55 بوصة، فائق الوضوح، ذكي OLED55C1PVB، بخصم 60.71%.

تحتوي العروض على تي سي ال، تلفزيون 65 بوصة، فائق الوضوح، ذكي.

تضم العروض على کلاس برو، تلفزيون 32 بوصة، فائق الوضوح.

تشمل العروض سوني، تلفزيون 75 بوصة، فائق الوضوح.

عروض اكسترا على المكيفات الجدارية

حرصت اكسترا على أن توفر مجموعة من العروض والتخفيضات على مختلف أجهزة المكيفات وذلك بأسعار مناسبة للجميع ومن بين تلك الأجهزة كلًا من التالي: