عاجل- نيران مشتعلة وانفجارات.. تطور جديد فى العاصمة كييف ومدينة خاركيف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الخدمة الأوكرانية فى بيان مقتضب عبر تطبيق "تيليجرام"، إن كييف شهدت هدوءًا لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات. وأضافت فى بيان منفصل، أن النيران اشتعلت فى مبنى سكنى بمدينة تشيرنيف شمال أوكرانيا بعد إصابته بصاروخ. كما أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية عبر "فيسبوك"، أن مدينة زوتيمر فى شمال أوكرانيا تعرضت لهجمات بالصواريخ خلال الليل.

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