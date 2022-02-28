عاجل- الجيش الأوكرانى يعلن تطورات الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الأوكرانى، أن "القوات الروسية قلصت وتيرة هجومها"، بحسب نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت القوات البرية الأوكرانية أعلنت محاولات رتل من الجيش الروسى اقتحام ضواحى كييف من دون جدوى، وقالت إن "جميع تحركات العدو تحت السيطرة".

يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد بدأت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.