نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 رابط المنصة الرقمية الأرضية minha الوكالة الوطنية للتشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022، هو أهم الموضوعات البحثية في هذا التوقيت من قبل الشباب الجزائري البطال، والذي لا دخل له والباحث عن أي وسيلة للحصول على قيمة الدعم الذي أقرته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حتى يتوفر له أبسط مقومات العيش بحياة كريمة داخل الجزائر، وكانت الحكومة الجزائرية بتوجيهات عليا من الرئيس تبون، قد فتحت رابط التسجيل في منحة البطالة بداية من يوم الجمعة الماضية 25 فبراير، وفق ضوابط وشروط حددتها يجب توافرها في الراغب في التقديم، وهو ما سنقدمه لكم من خلال موقعكم ثقفني، في السطور القادمة حتى يعلم كل شاب تفاصيل المنحة وشروط وألية التسجيل.

شروط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

أن يكون الشاب المتقدم جزائري الجنسية ويقيم بصفة رئيسية داخل الجزائر.

أن لا يكون يعمل في أي جهة سواء قطاع عام أو قطاع خاص أو له سجل تجاري.

يشترط للحصول على قيمة المنحة التسجيل إلكترونياً أولاً في الوكالة الوطنية للتشغيل.

يكون السن يتراوح من 19 عام حتى سن 40 عام ولا يكون له أي دخل من أي نشاط أو عمل.

عدم الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتقاعد وتوضيح موقفك من الخدمة الوطنية.

طريقة التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل

من ضمن شروط الحصول على المنحة هو التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022، عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكتروني في الوكالة حتى تحقق هذا الشرط.

الدخول على رابط الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz. تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم على الوكالة كطالب شغل بدقة. إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب الذي قدمت به.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

أعلنت الوزارة أن الشباب الراغب في التسجيل عليهم الدخول، عبر رابط المنصة الرقمية minha.amen.dz، وبعد التسجيل ومن خلال نفس المنصة يمكنهم حجز موعد المقابلة مع مستشاري ألتشغيل للملحقة المحلية للتشغيل، التي تقع في نطاق سكنهم ومعم صورة من حجز موعد المقابلة عبر المنصة، ووثيقة التعهد للتأكد من صحة المعلومات والمصرح بها والمسجلة عبر رابط التسجيل.

موعد صرف أو منحة وقيمتها

كما جاء في بيان الوزارة أن الشباب الذي قام بالتسجيل في منحة الشباب الجزائر 2022، سوف يتم بحث طلباتهم تباعاً ومن يثبت استحقاقه للمنحة سوف يتسلمها بداية من شهر مارس القادم، وحددة وزارة العمل يوم 28 من كل شهر موعد رسمي للمنحة، وأيضاً تم تحديد قيمة المنحة ب 13 ألف دينار جزائري في الشهر، طوال فترة تعطل الشاب عن العمل ويستمر صرف المنحة حتى حصول الشاب على فرصة عمل، وأكدت الوزارة أن المنحة غير محددة بوقت معين ويتم توقفها وفي النهاية تتمنى أسرة موقع ثقفني التوفيق لجميع الشباب في الجزائر.