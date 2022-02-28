نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على شدات ببجي موبايل pubg mobile عن طريق الـ ID من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع شحن شدات ببجي الرسمي من المواضيع التي تتصدر دوماً محركات البحث، وهذا من قبل عشاق ومحبي ومستخدمي لعبة ببجي الأكثر شهرة في العالم كله، والشدات هي الوسيلة التي من خلالها يقوم اللاعب بشراء الكثير من المعدات والأدوات التي تساعده على الفوز، وهناك الكثير من الطرق المختلفة للحصول على الشدات ومنها الأمنة ومنها الغير مضمونة، ويعتبر الموقع الرسمي الخاصة باللعبة هو الطريقة الأكثر أمنة والتي يفضلها الملايين من مستخدمي اللعبة، وقد حقق الموقع شهرة كبيرة في العالم كله، ونطلعكم الآن في هذا المقال عن طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي.

موقع شحن شدات ببجي الرسمي

يعتبر موقع شحن شدات ببجي من الطرق الرسمية والوسيلة الأكثر أماناً لاستكمال اللعبة وشراء كل ما يحتاجه اللاعبون من أسلحة ومعدات وملابس وغيرها، ويتم الحصول على شدات ببجي مكن خلال الموقع الرسمي على النحو التالي:

تسجيل الدخول على الموقع الخاص بالشحن من خلال الطريقة الرسمية.

الضغط على أيقونة أبدأ.

تحديد عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شحنها، وكتابة الـ ID الخاص باللاعب.

اختيار وسيلة الدفع من خلال شحن الهاتف أو بطاقة فيزا وغيرها من الطرق المعروفة.

تشغيل اللعبة لكي يتم استلام الشدات.

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق Midasbuy

في البداية يدخل اللاعب على موقع Midasbuy وتسجيل المعرف الخاص باللاعب ID في مكان المحدد.

إدخال رقم الجوال الخاص باللاعب.

تحديد كمية الشدات المرغوب الحصول عليها من موقع Midasbuy.

تحديد طريقة الدفع من خلال الموقع وتحديدها، وبعد ذلك تصل الشدات إلى الهاتف.

كيفية الحصول على شدات ببجي من متجر جوجل بلاي

نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها شدات ببجي، يزداد البحث دوماً من مستخدمي اللعبة عن الطرق المختلفو والسهلة لكي يتم الحصول على قدر كبير من الشدات من خلالها، وإليكم طريقة سهلة ومميزة لشحن شدات ببجي:

الدخول عبر متجر جول بلاي.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

يعرض الموقع عليكم الطرق والمواقع التي من خلالها يتم شحن شدات ببجي.

فتح اللعبة من على الجهاز الخاص بك.

تحديد قيمة الرصيد المتوافر لديك.

التأكيد من وصول الشحن عبر اختيار اللعبة.

تعد شدات ببجي موبايل هي العملة التي من خلالها يمكن للاعبين شراء كل ما يلزمهم من متجر لعبة ببجي من معدات وأسلحلة وسيارات وملابس وكل ما يخص الجندي من الصناديق المميزة والكلاسكية أي أنها العملة الافتراضية الموجودة داخل اللعبة بديل للأموال التي يقوم اللاعب بالشحن بها لشراء كل ما يخص لعبة ببجي.