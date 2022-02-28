الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور واهم شروط التسجيل

يحرص الضمان الإجتماعي المطور على تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لأبناء المملكة العربية السعودية سعياً من الحكومة على تحقيق الإستقلال بين المواطنين ومنح الأسر التي تحتاج للدعم المادى على أن تلبي كافة متطلبات الحياة الأساسية، بل وجعلهم أسر منتجة في المجتمع وذلك من خلال فرص العمل التي يقدمها الضمان المطور للمستفيدين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص التأهيل والتدريب، هذا وتتمكن جميع الأسر ممن توافرت لديهم شروط الإستحقاق تقديم طلب التسجيل عبر بوابة الضمان الإجتماعي والحصول على معاش الضمان المطور.

شروط التسجيل للحصول على الضمان الإجتماعي المطور

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل مستمر للحصول على الضمان الإجتماعي .

. يمنح الضمان المواطن الذين يقل راتبهم الشهري عن قيمة معاش الضمان من الحصول على راتب الضمان.

يجب أن يكون عمر المتقدم للتسجيل في الضمان المطور هو خمسة وثلاثون عاماً فأكثر ولا يحق لمن هم أصغر من هذا السن التسجيل.

لا يحق لمن هم يمتلكون سجل نشاط تجارى التسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي.

يتمكن جميع المواطنين من التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية للحصول على الضمان الإجتماعي المطور.

لا يتم قبول الطلبات الخاصة بالمواطنين المقيمين داخل مراكز الإيواء السعودية ودور الرعاية الإجتماعية.

الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

شهدت مؤسسات المملكة تطوراً ملحوظاً في طرق التقديم للحصول على الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، حيث أصبحت جميع الخدمات المقدمة للمواطنين تتم عبر المواقع الإلكترونية مما يوفر الجهد والوقت اللازم في الذهاب للمؤسسات، فيما يلي نذكر الخطوات المتبعة لإتمام عملية التسجيل في الضمان المطور: