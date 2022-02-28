روسيا: أسرانا في أوكرانيا يتعرضون للتعذيب

أعلنت لجنة التحقيق الروسية الرسمية، الإثنين، فتح تحقيق في مزاعم تعذيب أسرى حرب روس على أيدي جنود أوكرانيين.
وقالت اللجنة إن التحقيق "سيتعقب المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس".
وكانت أوكرانيا أعلنت، الأحد، أنها أسرت أكثر من 200 عسكري روسي منذ بدء الغزو.
وجاءت الخطوة الروسية في أعقاب إشارة المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إلى "حوادث قامت فيها قوات أوكرانية بتعذيب أسرى روس"، وتعهد بـ"تعقب جميع الجناة وتقديمهم إلى العدالة".
ولم يدل كوناشينكوف بتفاصيل أو أدلة لدعم تصريحاته.
وسعى مسؤولون روس إلى وصف أعضاء جماعات يمينية في أوكرانيا بالـ"النازيين الجدد".
كما أقر كوناشينكوف لأول مرة بأن الجيش الروسي تكبد خسائر خلال غزو أوكرانيا، لكنه لم يذكر أي أرقام، وزعم أن الخسائر الروسية "أقل بكثير" مقارنة بالأوكرانية.
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