عاجل:- موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور شهرياً بعد إيداع الدفعة الثانية والاستعلام عبر sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور شهرياً نوضحه بعد إيداع الدفعة الثانية من معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، في بيان صحفي أصدر وزارة الموارد البشرية السعودية عن بدء إيداع الدفعة الثانية من معاشات الضمان الاجتماعي المطور، وتم هذا بعد الإعلان عن نظام جديد للحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين المستفيدين للمعاش.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور شهرياً

بدأت وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي من عام 2021، بالإعلان عن عمل نظام حديث ومطور من أجل المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وقد تم وضع مسمى له ليسمى نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويكون له شروط مشددة عن النظام العادي في إلحاق المستفيد من المواطنين السعوديين.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المستفيدين، وهي كالآتي:

أن يكون المستفيد من المواطنين السعوديين، أو حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون هناك استثناء للمستفيدين من النساء الغير سعوديات المتزوجات من سعوديين والأرامل والمطلقات لأزواج سعوديين.

أن يكون هناك استثناء للمستفيدين من الرجال الغير سعوديين المتزوجات من سعوديين والأرامل والمطلقين لزوجات سعوديات.

أن يكون هناك استثناء للمستفيدين من الأيتام لديهن بطاقات تنقل.

استيفاء المستفيدين لكافة متطلبات وزارة الموارد البشرية بتقديم خدمات الصحة والتعليم الخاصيين بالأبناء، مع الالتزام بمواعيد برامج التدريب والتوظيف للقادرين منهم.

أن تكون الأسرة مستحقة للمعاش فلا يكون أحد أفراد الأسرة يدرس خارج الدولة.

أن لا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته مالك لأصول ذات قيمة عالية.

الحد الأقصى للمعاش

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية بالتعاون مع هيئة الضمان الاجتماعي عن إمكانية صرف الحد الأقصى للمعاش الخاص بالأسرة ليكون متوسط المبلغ ألف ومئة ريال سعودي، بينما يصبح معاش الفرد المستقل هو خمسمئة وخمسين ريال سعودي، حتى يقوم بتحديث بياناته بشأن زواجه وولادة أطفاله.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

في وقت سابق أصدرت وزارة الموارد البشرية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عن محاولاتها في توحيد مواعيد صرف المعاشات لكافة الفئات المستفيدة الجدد والقدامى والحاليين، وسيكون موعد الصرف بشكل دوري شهري هجري ويمكن معرفة المواعيد الثابتة من خلال الموقع الرسمي عبر المنصة المخصصة.