نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “live match”موعد مباراة النصر والهلال اليوم الخميس 2022/03/3 التشكيل وترقب النتيجة للفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت الجماهير العاشقة لكرة القدم السعودية في داخل المملكة وفي الخارج، في البحث عن موعد مباراة النصر والهلال القادمة، لحساب الجولة رقم “23” من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الذي يسبقه مباراة الاتحاد وضمك لحساب نفس الجولة، ونحن عبر موقعك ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل المباراة التي يحتضنها ملعب نادي النصر السعودي ملعب مرسول بارك، الخميس القادم أل الثالث من مارس 2022، وتذاع عب قنوات ssc التابعة لشركة الرياضة السعودية.

كان الفريقين قد فازا في الجولة الماضية الجولة رقم 22، فقد حقق الهلال الفوز على الحزم بهدفين دون رد، وكذالك فاز النصر على فريق أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف، يدخل كلا الفريقين الديربي بهدف الفوز النصر قبل اللقاء يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة بعد خوض 22 مباراة، أما منافسة الهلال فقبل اللقاء يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة من لعب 19 مباراة فقط وله ثلاث لقاءات مؤجلة.

كشفت تقارير صحفية وتحديداً صحيفة “الرياضية”، عن تقديم إدارة نادي النصر السعودي احتجاج رسمي إلي لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي، طالبت اللجنة بتحديد مواعيد المباريات المؤجلة للفرق المنافسة على اللقب “الهلال، الاتحاد” قبل خوض الديربي، واعترضت الإدارة على عدم خوض المنافسين للنصر على اللقب الاتحاد والهلال لقاءات الدورين الأول والثاني حتى الآن، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.

عد تنازلي لموعد مباراة النصر والهلال

أستعدادات الهلال لديربي الرياض

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل الديربي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 21 16 3 2 9 17:46 29 51 2 النصر 22 14 2 6 8 25:41 16 44 3 الشباب 22 12 7 3 8 27:40 13 43 4 الهلال 19 10 7 2 11 20:36 16 37 5 ضمك 22 10 6 6 8 32:31 -1 36 6 أبها 22 8 4 10 8 35:24 -11 28 7 الفتح 22 7 6 9 8 28:32 4 27 8 الفيحاء 21 6 9 6 9 17:18 1 27 9 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 10 الطائي 22 8 2 12 8 35:22 -13 26 11 الأهلي 22 5 10 7 8 30:28 -2 25 12 التعاون 22 5 8 9 8 38:35 -3 23 13 الباطن 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 14 الفيصلي 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 15 الإتفاق 21 4 8 9 9 36:25 -11 20 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

القناة الناقلة والمعلق

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي من خلال قنوات ssc والدربي القادم، سوف يذاع بصورة حصرية من خلال شاشة قناة SSC HD 1/ SD 1، ولم تحدد إدارة القنوات معلق اللقاء حتى اللحظة، وفور الإعلان عن اسم المعلق سنقدمه لكم من خلال موقعكم المتميز ثقفني فتابعونا.

هل تلعب المباراة بدون حضور جماهيري؟

تترقب الجماهير النصراوية نتيجة تقرير مراقب مباراة النصر وأبها الأخيرة، والتي ألقى فيها أحد مشجعي النصر زجاجة مياه في أرضية الملعب، في حالة تسجيل المراقب الواقعة في تقريره قد تلعب المباراة بدون جماهير، بسبب أنه هناك قرار من لجنة الانضباط بتاريخ 10 سبتمبر الماضي باللعب النصر مباراة بدون جمهور على ملعبة، ولكن اللجنة علقت التنفيذ بتكرار الواقعة.

موعد مباراة النصر والهلال القادمة في الدوري