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عمر شويل - جدة خطوات سهلة وبسيطة لعمل محشي ورق العنب في المنزل وبمذاق رائع - ثقفني
محشي ورق العنب من الأكلات الشهيرة جدًا التي انتقلت إلينا من الدولة العثمانية والتي انتشر بشكل كبير بعد ذلك في العديد من الدول العربية وخاصتًا دول الخليج العربي وأصبح له مكانة كبيرة عند العرب، كما يتميز ورق العنب بطعمه اللذيذ، وفوائده المتعددة فهو يحتوي على ألياف طبيعية تساعد في تنشيط الجهاز الهضمي، والعمل بشكل أفضل، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة عمل ورق العنب في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل محشي ورق العنب بكل سهولة
طريقة عمل محشي ورق العنب تتم مثلها مثل أي نوع آخر من المحاشي المختلفة التي اعتدنا على تحضيرها في المنزل وخطوات تحضيره كالآتي:
مكونات عمل محشي ورق العنب
- ربع كيلو من ورق العنب.
- كوبين من الارز الابيض.
- اربع حبات طماطم كبار مقطعة مكعبات صغيرة جدًا.
- بصلتين كبار الحجم مفرومة.
- كوب من البقدونس المفروم.
- كوب من الشبت المفروم.
- كوب من الكزبرة المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشة من الكزبرة الجافة.
- رشة من الشطة.
- ملعقتين من عصير الليمون المركز.
طريقة التحضير
- اغسلي ورق العنب جيدًا، ثم قومي بسلق ورق العنب سريعًا في ملء مغلي فقط حتى يتغير لونه.
- ارفعي ورق العنب وقومي بوضعه في مصفاة مناسبة.
- احضري الخلطة الان، احضري وعاء مناسب.
- اضيفي به ملعقتين من الزيت.
- ثم أضيفي به الطماطم المقطعة قطع صغيرة.
- قلبي الطماطم حتى تذبل تمامًا أضيفي إليها البصل وقلبي أيضًا على النار حتى يتغير لونه.
- قومي بوضع البقدونس والكزبرة والشبت.
- قلبي المكونات مع بعض جيدًا.
- اضيفي بعد ذلك البهارات التي تم تحضيرها وعصير الليمون، وقلبي المكونات مرة أخرى، ثم أضيفي الأرز بعد ذلك.
- قلبي كل الخلطة الان، وارفعيها من النار.
- اتركيها تبرد قليلًا.
- قومي بعد ذلك بحشو الورق ولفه بالطريقة الصحيحة الصغيرة المعروفة للف ورق العنب.
- احضري إناء مناسب الحجم للكمية.
- رصي بداخله المحشي حتى تنتهي كل الكمية بشكل متناسق.
- اضيفي إليه بعد ذلك الماء أو المرق حسب المتواجد وحسب الكمية.
- ارفعيه على النار واتركيه حتى ينضج تمامًا لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يمكنك تقديمه وتناوله بألف هنا وشفا.
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