وفاة 3 اطفال دهسا في الزرقاء

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات واصطدامها بخمس مركبات وعمود كهرباء بمنطقة الغويريه.

حيث نتج عنه وفاة 3 اطفال اشقاء وإصابة أربعة آخرين إثر تعرضهم لإصابات بالغة في الجسم، بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفايات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ومستشفى الأمير هاشم العسكري، والإصابات قيد العلاج .

والتحقيق جار .