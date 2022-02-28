رئيس سوناطراك: الجزائر مستعدة لضخ الغاز إلى أوروبا

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قال توفيق حكار فى مقابلة مع صحيفة "ليبرتيه" الفرنسية، أمس الأحد، إن "سوناطراك ستبقى شريكًا وممونًا موثوقًا للغاز بالنسبة للسوق الأوروبية، ومستعدة لدعم شركائها على المدى الطويل فى الأوقات الصعبة".
وعقب حكار على إعادة انتشار الشركة فى سوق الغاز الأوروبية فى سياق الأزمة الأوكرانية الروسية، لافتًا إلى أن سوناطراك لديها "قدرة غير مستغلة على أنبوب الغاز العابر للمتوسط، الرابط بين الجزائر وإيطاليا، والتى يمكن استغلالها لزيادة حجم التموين للسوق الأوروبية".
وأشار المسؤول الجزائرى إلى أن مساهمة سوناطراك فى تموين السوق الأوروبية بالغاز يمكن أن تتوسع لتشمل الدول التى لا تمر عبرها أنابيب الغاز الرابطة بين الجزائر وأوروبا عن طريق صفقات الغاز الطبيعى المسال.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة "سوناطراك"، أن أوروبا تشكل "سوقا طبيعية مفضلة لمنتجات الطاقة فى بلاده"، موضحًا أن الجزائر تساهم فى حدود 11% من إجمالى واردات أوروبا من الغاز.
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