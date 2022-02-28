الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة مداهمات على أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اليوم الإثنين، حيث اعتقلت 11 فلسطينيًا بتلك المناطق.



جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة مداهمات على أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اليوم الإثنين، حيث اعتقلت 11 فلسطينيًا بتلك المناطق. وحسبما نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، قالت مصادر محلية إن الاعتقالات كانت فى الخليل، ونابلس، وقلقيلية، وجنين، وبيتا.

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