عاجل- غازبروم الروسية تصدر بيانا بشأن شحن الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أظهرت بيانات شركة "غازبروم" المشغلة للشبكة الألمانية "غاسكاد"، أن خط الأنابيب الروسى "يامال-أوروبا"، الذى يمر عبر بيلاروسيا وبولندا، عاود الضخ فى اتجاه معاكس منذ صباح أمس الأحد.

وأشارت البيانات إلى أن نقل الغاز استمر شرقًا إلى بولندا من ألمانيا عند مستويات مرتفعة، صباح اليوم الإثنين.