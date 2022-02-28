نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في خدمة موجود لتحويل المكالمات من شركة الاتصالات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة موجود، واحدة من الخدمات المميزة من شركة الاتصالات السعودية والعديد من شركات الاتصالات السعودية الأخرى هي خدمة موجود التي تقدم برسوم مناسبة ومزايا عدة للمشتركين بها أهمها حجب المكالمات التي لا يرغب المشترك في وصولها إليه وسهولة التحكم في المكالمات وإدارتها، وفي السطور القادمة نضع لكم كافة التفاصيل بشأن تفعيل خدمة موجود من Stc شركة الاتصالات السعودية.

تفعيل خدمة موجود من شركة الاتصالات السعودية Stc

توفر شركة Stc كواحد من أعرق شركات الاتصالات بالمملكة خدمات عدة للمشتركين وعملاء الشركة وتتميز تلك الخدمات أنها تتفق تمامًا مع ما يتطلبه العميل أيًا كان ما يرغب به بالإضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع، ومن خدمات شركة Stc السعودية للاتصالات هي خدمة موجود وعلى الرغم من أن تلك الخدمة موجودة في جميع شركات الاتصالات الأخرى بالسعودية إلا أن لكل شركة منهم طريقة خاصة بها للاشتراك في خدمة موجود.

ونبدأ بذكر الاشتراك في خدمة موجود من Stc وتتم كما يلي:

الاتصال على كود خدمة موجود وهو *62*4000# واتباع التفاصيل والتعليمات التي تظهر لك من أجل تفعيل الخدمة. ويظهر للمستخدم بعدها الأرقام التي حاولت الوصول إليه في وقت غلق الجوال أو الانشغال. ولإلغاء تفعيل الخدمة #62#.

تفعيل خدمة موجود من موبايلي

توفر شركة موبايلي خدمة موجود لكافة العملاء من خلال بضع خطوات بسيطة هي:

الضغط على الكود التالي من خلال لوحة الأرقام **21*1431# وبذلك يتم تحويل كافة المكالمات. وإذا رغب العميل في إلغاء تلك الخدمة يتم النقر على #62##.

تفعيل خدمة موجود من زين

كما أنها من الخدمات التي توفرها شركة زين للعملاء كذلك وقد وضحت خطوات الاشتراك بها كالتالي:

طلب الكود التالي من لوحة الاتصالات 1725#*21* على أن تكون الشريحة المستخدمة هي شريحة زين. وفي تلك الحالة تقوم الشركة بتحويل المكالمات التي تصل إلى العميل وإظهار أن الجوال مغلق. ولإلغاء خدمة موجود من زين على العميل أن يقوم بالاتصال على كود ##21#.

رسوم تفعيل خدمة موجود

من الخدمات المجانية التي تقدم بدون رسوم في أي شركة من شركات الاتصالات بالسعودية حيث يقوم العميل بالاتصال على كود تفعيل الخدمة فقط ويتم تفعيلها على الفور.