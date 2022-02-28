دعم للغارمين.. لسداد الديون والقروض إرسال طلب مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

دعم للغارمين.. لسداد الديون والقروض إرسال طلب مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز يزداد البحث كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه عن كيفية الحصول على مساعدة مالية وطرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية، حيث يقدم الأمير عبد العزيز بن فهد عدة مساعدات مالية للأشخاص الذين يعانون من حالة مادية متعسرة وقد وصل بهم الحال بأن حياتهم توقفت بسبب هذه الضائقة المالية، كما أنه يقدم خدمات مختلفة من سداد للديون والقروض المتعسرة، وتكاليف المستشفيات والأدوية وغيرها من الخدمات الإنسانية التي تقوم بتقديمها المؤسسة للمواطنين السعوديين.

طريقة تقديم طلب مساعدة إلى مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

يجب عليك اتباع بعض الخطوات حتى تقوم بتقديم طلبك الخاص للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية واكتبها بطريقتك الخاصة والخطوات هي كالآتي:-

ابدأ طلبك بتحية الإسلام وذكر اسم الله قبل أي شيء.

قم بإلقاء التحية على الأمير عبد العزيز بن فهد صاحب السمو واشكره على تقديمه لمثل هذه الخدمات الرائعة وادع له بطول العمر والصحة.

عرّف عن بكتابتك لاسمك الرباعي ومحل إقامتك بالكامل من المنطقة والمحافظة التي تعيش فيها وكذلك رقم هاتفك المحمول.

ابدأ في توضيح الأسباب التي اضطرتك إلى اللجوء إلى المؤسسة للحصول على الدعم المادي بشكل صادق وصريح.

المادي بشكل صادق وصريح. يمكنك أيضًا إرفاق طلبك ببعض الأوراق التي تفيد مدى تعسّرك وحالتك المادية السيئة حتى يتم تدعيم طبك.

ادع في نهاية الطلب لسمو الأمير واذكر بعض الآيات والأحاديث التي تفيد ثواب فعل الخير.

املأ استمارة طلب المساعدة بشكل صحيح واحرص على عدم وجود أي خطأ.

بشكل صحيح واحرص على عدم وجود أي خطأ. في نهاية الطلب قم بكتابة بياناتك الشخصية كاملة ورقم هاتفك المحمول حتى يتم التواصل معك في حالة قبول طلبكم.

طرق وأرقام التواصل مع مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنكم التواصل مع المؤسسة من خلال أكثر من طريقة للتواصل ومن بين هذه الطرق كل مما يلي:-