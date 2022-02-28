الآن.. التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 إلكترونيا من خلال menha.anem.dz

التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 ، لقد أعلنت رسميا الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر العربية عن باب القبول التسجيل في منحة البطالة للعام الجاري 2022 وينتظر الكثير والكثير هذه الفرصة لتسجيل أكبر عدد من الشباب الجزائري. والذي يجب أن تتوافر فيهم الشروط المحددة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. ومن خلال الفقرات التالية من موقعكم المتميز دائما (ثقفني) سوف نستعرض لكم رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022. كما سنعرض لكم أهم شروط القبول الصحيحة عبر منصة mnha فتابعوا معي التالي.

كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 عبر منصة منحة

يجب على الشباب الجزائري الذين ليس لديهم عمل التسجيل في هذه المنحة المقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الخطوات التالية.

أولا من خلال متصفح جوجل كروم يجب البحث عن موقع منحة menha.anem.dz.

menha.anem.dz. ثم النقر على زر تسجيل.

سوف تتطلب بعض البيانات لإضافتها على منصة mnha ومنها رقم الهوية الوطنية للمتقدم كما يجب إضافة رقم التعريفي للشاب.

ومنها رقم الهوية الوطنية للمتقدم كما يجب إضافة رقم التعريفي للشاب. يجب الانتظار قليلا حتى يتم الاستعلام عن طالب المنحة هل يسحقها أم لا.

في حالة الموافقة على طلب التسجيل في منحة البطالة. يوف يتم تحويل الطلب إلى صفحة إدخال البيانات بالكامل ومنها الاسم واسم العائلة ورقم حساب بريدي جاري كما يجب التأكد من إضافة هذه البيانات أثناء التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 .

. أما بالنسبة في حالة رفض طلب طالب المنحة سيتم عرض سب الرفض تلقائيا. وفي حالة القبول سوف يتم فتح صفحة بالموافقة بها وموعد التوجه إلى الوكالة الوطنية للتشغيل ويجب طباعة هذه الاستمارة والتوجه في الموعد.

شروط منحة البطالة 2022 في الجزائر

قبل التسجيل في المنحة عبر منصة mnha يجب أولا أستيفاء الشروط التالية ليتم القبول بدون مشاكل.

يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية الجزائرية فقط. كما يجب أن يكون مقيما على أراضي الجزائر العربية.

السن لا يقل عن تسعة عشر عاما ولا يزيد سن المتقدم عن أربعون عاما.

يجب على طالب التسجيل في منحة البطالة أن يكون غير مسجل في الصندوق الوطني للتقاعد.

أن يكون غير مسجل في الصندوق الوطني للتقاعد. كما يجب أن يكون غير مستفاد من أي دعم مساعد في الدولة من قبل.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 إلكترونيا عبر menha.anem.dz الرسمي من الوكالة الوطنية للتشغيل. نتمنى لكم التوفيق كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.