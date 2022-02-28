أقدم بحار أوكراني على محاولة إغراق يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط، احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتبلغ قيمة اليخت "ليدي أناستاسيا" قرابة 7 ملايين دولار، وتعود ملكيته لألكساندر ميجيف، الرئيس السابق لشركة "طائرات المروحية الروسية"، والتي استحوذت على شركة تصنيع الأسلحة "روستيك".
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن البحار الأوكراني الذي لم يكشف عن اسمه، حاول إغراق اليخت في مايوركا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا.
وأحبطت الشرطة الإسبانية "محاولة التخريب" التي أرجعها منفذها إلى كون مالك اليخت يبيع أسلحة تستخدم في قتل الأوكرانيين.
وقال البحار: "لا أشعر بالندم على الإطلاق، ولو رجعي بي الزمن إلى الوراء لكررت ما كنت أنوي القيام به".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن البحار قرر إغراق اليخت الذي يصل طولها لـ156 قدما، بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، عن طريق فتح صمامات الماء بالمركب الذي يضم 5 مقصورات.
وزعم باقي أفراد الطاقم بأن البحار الأوكراني لم يخبرهم بخطته، ولكنه طلب منهم ترك اليخت عندما بدأ بضخ الماء لإغراقه.
وتمكن الحرس المدني الإسباني من إنقاذ الموقف بعدما غمر اليخت بالماء جزئيا، حيث ظل مرتبطا بمرساه.
واعترف البحار بمسؤوليته عن الحادث، إلا أن القاضي أفرج عنه، ولم تفد وسائل الإعلام الإسبانية فيما إذا كانت قد وجهت إليه تهمة جنائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتقاما لأوكرانيا.. بحار يغرق يختا فاخرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.