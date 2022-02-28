الجامعة العربية: نتابع بقلق كبير التطورات المتلاحقة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن الأمانة العامة تتابع بقلق كبير التطورات المتلاحقة فى أوكرانيا، وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة.





وقال أبوالغيط - فى رسالة إلى الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة اليوم /الاثنين/، تلاها السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام - "إننا ندرك مواقف جميع الأطراف وهى جميعا أطراف صديقة، ونؤمن بأنه كان من الضرورى تكثيف العمل من أجل التوصل إلى ترتيبات ترضى الجميع بدون اللجوء إلى القوة العسكرية لأن الحروب لها تكلفتها الحزينة والمرتفعة بكل أسف".

وأضاف: "لكننا الآن نواجه هذا الظرف الدقيق، ونرى أنه يتحتم على جميع الدول والتنظيمات المحبة للسلام العمل بشكل سريع من أجل وقف التصعيد وليس تأجيجه، واستعادة الحوار والسعى إلى تسوية الأزمة من خلال الدبلوماسية التى لا غنى عنها بهدف تفادى تدهور الأوضاع واتساع رقعة النزاع".

واردف قائلا: "إن انتماءنا للمنطقة العربية ربما يجعلنا - أكثر من غيرنا - وعياً للآثار المدمرة للحروب واستخدام القوة العسكرية، ولتبعاتها المؤلمة، والعواقب السلبية بالغة الخطورة لذلك على جميع الأصعدة وخاصة الإنسانية".

وقال: "ومن هنا ندعو إلى الانخراط فى عمل دولى جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الحالية سياسياً ودبلوماسياً وهى أفضل السبل لمعالجة الوضع، وبما يؤدى إلى استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن للجميع، فى ظل احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع أبو الغيط - فى رسالته - "نأمل فى ظل هذه الظروف الخطيرة أن يتحمل كل طرف مسئوليته، وأن تنصب كافة الجهود على تجنيب المدنيين تبعات تدهور الوضع الأمنى، مع التأكيد على التزام الجميع بضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن هم فى حاجة إليها خاصة فى ظل استمرار توافد اللاجئين الأوكرانيين على الدول المجاورة".