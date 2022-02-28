الخارجية الروسية تعلق على إمكانية استدعاء السفراء الروس من دول الاتحاد الأوروبي

نفى يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، وجود خطط لاستدعاء السفراء الروس من دول الاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الأوروبية الأخيرة ضد روسيا.

وقال الدبلوماسي "لا" ردا على سؤال صحفي عن ذلك الموضوع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وأضاف إيفانوف أن روسيا تعمل على إعادة مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي التي أوقفت الرحلات الجوية مع روسيا.

وأمس الأحد قالت وكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي ووزارة الخارجية والوكالة الروسية للسياحة، في بيان مشترك، إنها تعتزم تنظيم رحلات لإجلاء المواطنين الروس من أوروبا.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق أجوائه أمام شركات الطيران الروسية ورحلات الطائرات الخاصة، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.