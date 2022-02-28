نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 إلكترونيا عبر مصرف الادخار ليبيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 . الذي تزايدت عنه عمليات البحث بشكل كبير جدا من قبل الأف الشباب في ليبيا. وذلك خاصة بعد أن قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ( عبد الحميد الدبيبة ) بالإعلان عن البدء في إطلاق مبادرة التسجيل في منظومة القروض السكنية . والتي تهدف غلى مساعدة الكثير من الشباب المقبلين على الزواج اللذين يعانون من محدودية الدخل. لذلك تسعي الحكومة الليبية على توفير سكن مناسب لهؤلاء الشباب لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والغلاء. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار للتسجيل إلكترونيا بكل سهوله. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022

قد قامت الحكومة الليبية بتوفير 100 ألف وحدة سكنية. كما قامت بطرح 50 ألف قطعة أرض لجميع الشباب اللذين توافرت فيهم شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية . حيث يمكن لجميع الشباب المتوافر فيهم الشروط التسجيل في حكومتنا القروض السكنية إلكترونيا وبكل سهوله. وذلك عن طريق الدخول إلى رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 الذي سوف نرفقه لكم الآن ثم إتباع هذه الخطوات السهلة وهي كالتالي :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع منظومة القروض السكنية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت. ثم أضغط على كلمة تسجيل جديد. سوف يطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات. والتي يجب عليك إدخالها بشكل صحيح. ثم كتابة رقم الهاتف الخاص بك. أدخل الحروف الإنجليزية الظاهرة أمامك في الصورة بشكل صحيح. سوف يصلك على الفور رسالة على جوالك بها رقم المرور الخاص بك. ثم كتابة رقم هاتفك للمرة الثانية. وعمل تسجيل دخول. إرفاق جميع الوثائق والمستندات اللازمة لإكمال عملية التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا .

ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل في قروض مصرف الادخار ليبيا 2022

يجب على كل من يريد التسجيل في قروض مصرف الادخار توفير بعض المستندات والوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل. وهذه هي الوثائق والمستندات المطلوبة :

يجب على المتقدم توفير نسخة من شهادة أثبات الدخل.

نسخة من شهادة باحث عن العمل للأشخاص العاطلين عن العمل.

نسخة من شهادة مرتب ضمان من التضامن.

إذا كان تتوافر فيكم الشروط حينها يمكنكم الدخول إلى رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 الذي أرفقناه لكم في هذا المقال.