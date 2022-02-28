أوكرانيا: آلاف الأجانب يريدون الانضمام إلى "الفيلق الدولي"

أعلنت أوكرانيا، الإثنين، تلقيها آلاف الطلبات من أجانب، أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما سمته "الفيلق الدولي"، الذي كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن عزمه تشكيله لقتال القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار على "فيسبوك": "تلقينا بالفعل عدة آلاف من الطلبات من الأجانب الذين يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يوم الأحد، إن أوكرانيا ستنشئ فيلقا "دوليا" أجنبيا للمتطوعين من الخارج.

وأضاف زيلينسكي في بيان: "سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا"، وفقما نقلت وكالة "رويترز".

ومنذ بداية الحرب، تحدثت السلطات الأوكرانية عن حاجتها لمساعدة المدنيين في قتال القوات الروسية، وأظهرت مقاطع فيديو عمليات توزيع الأسلحة اليدوية على سكان المدن.

وتسير التطورات العسكرية إلى جانب المفاوضات، التي بدأت بالفعل بين أوكرانيا وروسيا، الإثنين، لتجنب مزيد من التصعيد.

ةأعلن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك لـ"رويترز" في رسالة نصية، الإثنين، أن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت في موقع على الحدود مع بيلاروسيا.

وكانت أوكرانيا قالت في وقت سابق إن وفدا تابعا لها وصل إلى الحدود البيلاروسية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب الروسي لإنهاء الغزو الذي بدأ الخميس.

وأفاد مكتب الرئيس الأوكراني بأن "الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية".

وتأتي تلك التطورات بعدما قال المفاوض الروسي مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو تريد التوصل إلى "اتفاق" مع كييف.

وأوضح ميدينسكي للتلفزيون الروسي: "كلما طال النزاع لساعة إضافية كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون. اتفقنا على التوصل إلى اتفاق لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين".