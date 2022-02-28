قائمة عقوبات أوروبا وأمريكا على روسيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشملت العقوبات عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولى الرئيسى "سويفت"، فضلا عن تجميد الأصول المالية لبعض القيادات الروسية. كما شملت أيضا فرض عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجى لافروف، بالإضافة إلى غلق المجال الجوى أمام الطيران الروسى.

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