عاجل- إجراء جديد من واشنطن على خلفية أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "لقد اتخذنا هذه الإجراءات بسبب مشاكل أمنية ناجمة عن الهجوم غير المبرر الذى شنته القوات العسكرية الروسية فى أوكرانيا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد بدأت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.

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