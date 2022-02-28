عاجل- الكرملين يتحدث عن العقوبات الغربية وهدف قوات روسيا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" أن المهمة الرئيسية للقوات الروسية بأوكرانيا هى حماية المدنيين، مشيرا إلى أن روسيا ستنجح فى تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية





جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل. وتواجه روسيا مجموعة من العقوبات الاقتصادية توقعها دول الاتحاد الأوروبى عليها نتيجة عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

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