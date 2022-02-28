عاجل- طلب مفاجئ من الرئيس الأوكرانى للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى: "إننا نناشد الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفورى بموجب إجراء خاص جديد، ونحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن هدفنا هو أن نكون جنبًا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة".

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