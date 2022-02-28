ما هى قوة الردع النووية الروسية؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتنقسم قوات الردع الروسية إلى هجومية ودفاعية، الأولى تعتمد على أنظمة صاروخية وجوية عابرة للقارات، وأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى. كما تضم القوات الهجومية كذلك القوات الاستراتيجية غير النووية، التى بالأساس تعتمد على قاذفات استراتيجية وسفن وغواصات وطائرات حاملة للصواريخ عالية الدقة وطويلة المدى. أما القوات الدفاعية، فتعتمد على القوى والوسائل التابعة لقوات الدفاع، التى تضم منظومة الإنذار بالاعتداء الصاروخى، ومنظومة مراقبة المجال الفضائي، والدفاعات المضادة للصواريخ والوسائل الفضائية والطائرات.

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