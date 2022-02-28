منظومة مصرف الادخار للتسجيل في القروض السكنية للشباب في ليبيا pmhi.ly

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عمر شويل - جدة منظومة مصرف الادخار للتسجيل في القروض السكنية، كثر البحث عنها بعد أن تم الإعلان عن مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة. من الجدير بالذكر أن الجهة المسؤولة عن إطلاقه هي الحكومة الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة. هذا الأخير الذي صرّح بأنه سيتم تقديم قروض سكنية لكل الشباب الليبيين المقبلين على الزواج من ذوي الدخل الضعيف. ويمكنهم الاستفادة من خلال التسجيل في منظومة القروض السكنية، وقد تم استحداث هذه المبادرة الخاصة بـ منظومة القروض السكنية. خصوصا في ظل انتشار وباء كورونا في كل المحافظات الليبية. وكذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بدولة ليبيا. وسنستعرض لكم من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري رابط منظومة القروض السكنية للشباب وكل التفاصيل المتعلقة به، تابعوا معنا.

منظومة مصرف الادخار للتسجيل في القروض السكنية

أعلن وزير الحكومة المحلي عن إطلاق رابط منظومة مصرف الادخار للتسجيل في القروض السكنية من أجل استقبال كل طلبات الشباب الليبيين الراغبين في التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب. وهذا بداية من تاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي 2022. ويمكن لكل المتقدمين أن يتبعوا الإجراءات المحددة من خلال الولوج إلى رابط مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار للاستفادة من دعم منظومة القروض السكنية.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد قام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتوجيه تعليماته من أجل بدء استقبال طلبات كل الأشخاص الليبيين الذين يريدون الاستفادة من مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة وسيتم توزيع قطع أراضي وشقق سكنية مع مبالغ مالية تمكن الشباب من استكمال بنائها. ويتم التقديم من خلال رابط منظومة القروض السكنية للشباب باتباع ما يلي:

أول خطوة يقوم بها الراغب في التقديم هي الولوج إلى رابط منظومة القروض السكنية.

في ثاني خطوة يضغط على تسجيل حساب جديد من المنصة الإلكترونية.

ثالثا: يتعين عليه كتابة رقم الهاتف الخاص به، ثم يكتب رمز التحقق الموجود في الصورة بجانب الخانة المخصصة له.

بعد ثوان ستصله رسالة نصية إلى هاتفه فيها كلمة المرور، يكتب رقم الهاتف ثم يضغط على تسجيل الدخول. بعد ذلك يلزمه تحميل كافة المستندات الضرورية المطلوبة.

المستندات المطلوبة من منظومة القروض السكنية

يجب أن يقدم كل الشباب إفادة بعدم امتلاكهم مسكن خاص بهم، كما يجب أن يحضر شهادة تثبت قيمة الدخل الشهري في حال كان موظفا. أما في حال كان عاطلا عن العمل يدب أن يقدم وثيقة بصفته باحث عن العمل، أيضا في حال كان منتميا للضمان الاجتماعي الليبي يجب أن يقدم ورقة تثبت قيمة الاستفادة التي يتلقاها منه، بالإضافة إلى جوازالسفر الخاص به أو الهوية.

إلى هنا نصل معكم إلى ختام المقال الذي خصصناه لموضوع منظومة مصرف الادخار للتسجيل في القروض السكنية. والتي تتيح لكل الشباب الليبيين التسجيل في منظومة القروض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة.