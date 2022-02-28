مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة منظومة القروض السكنية pmhi ly

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عمر شويل - جدة مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة، أعلن عنها لإفادة الشباب لـ التسجيل في منظومة القروض السكنية عبر رابط pmhi ly. والجهة المسؤولة عن إطلاقه هي وزارة الإسكان الليبية، وهي تهدف من خلاله إلى تسهيل أمور كل من الأسر والشباب المقبلين على الزواج، بصفة أخصّ ذوي الدخل المحدود الذين لا يستذيعون توفير كل متطلبات الحياة وبناء مساكن خاصة بهم نظرا للظروف التي تمر بها دولة ليبيا، إذ تم عقد مؤتمر صحفي من طرف اللجنة المكلفة ليقوموا بتنفيذ مبادرة القروض السكنية التي أطلقها رئيس الحكومة الليبي، وقد خرج المؤتمر بقرار تحديد تاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير 2022 لبدء توزيع القروض السكنية، وأصبح في إمكان كل المواطنين الليبيين الراغبين في الاستفادة من منافع هذه المبادرة أن يقوموا بزيارة رابط منظومة القروض السكنية للشباب من أجل التقديم.

مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة

انطلقت مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة في ليبيا من أجل دعم كل الشباب الراغبين في الاستفادة من منظومة القروض السكنية، وقد أعلن بأنه سيتم توزيع حوالي مئة ألف شقة سكنية لكل الشباب، كما سيتم منحهم قروض من أجل استكمال البناء. كما ستوزع قطع من الأراضي على كل الشباب، وكان رئيس الحكومة هو من أشرف على هذه المبادرة وبدأ تطبيقها في 27 فبراير 2022.

علاوة على ذلك، فقد تمّ تحديد الأراضي التي ستمنح للشباب ضمن مبادرة منظومة القروض السكنية في مختلف ربوع ليبيا. وسيشرف مصرف الادخار والعقار الاستثماري على هذا الأمر، كما أقرّ رئيس الحكومة عادل جمعة بأنّ هذه المبادرة لن تتضمن أي قروض ربوية، وسوف تستهدف حوالي خمسة وعشرين ألف مستفيد في دولة ليبيا، والأولوية طبعا للأشخاص المحتاجين، ويتم التسجيل من خلال الدخول إلى pmhi ly واتباع ما يلي:

بداية يجب أن يقوم المواطن الليبي الراغب في الاستفادة من القروض السكنية إلى موقع نظام القروض العقارية عبر الإنترنت. ينقر على تسجيل حساب جديد من الموقع الإلكتروني. يدرج رقم الهاتف الخاص به، ثم يعبئ رمز التحقق الظاهر في الصورة في الإطار بمحاذاته. بعد لحظات ستصل إلى هاتفه رسالة نصية تتضمن كلمة المرور، يدخل رقم الجوّال ثم ينقر على زر تسجيل الدخول. ثم حمّل كل المستندات المطلوبة من الموقع.

شروط منظومة القروض السكنية

من أهم الشروط الذي وضعتها المنظومة من أجل قبول المستفيدين هي تقديم وثيقة ثبوتية على عدم امتلاكه مسكن خاص به. وأيضا يجب أن يحضر كشف خاص عن قيمة الدخل الشهري الذي يتقاضاه. وإن لم يكن يعمل يتوجب عليه إحضار وثيقة عدم العمل. وفي حال كان مستفيدا من الضمان الاجتماعي يتوجب عليه أيضا إحضار ورقة إثبات. وكذلك يجب أن يرفق الهوية الوطنية، مع إحدى المستندات: البطاقة الشخصية الخاصة بالشاب الليبي أو جواز السفر.

من الجدير بالذكر بأنه سيتم توزيع حوالي 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية بدولة ليبيا. كذلك ستخصص 3500 قطعة أرض بالقطعة الجنوبية، وأيضا ثلاثة آلاف وخمسمائة قطعة لكل من سكان المنطقة الوسطى والغربية. وكان رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار قد صرّح بأنّ قيمة القروض الاجمالية هي 150.000 دينار ليبي وهي مخصصة للمحتاجين فقط.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي يدور حول موضوع مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة. وبالتالي فقد فتحت أبواب التسجيل في منظومة القروض السكنية. وقد أصبح متاحا لكل الشباب الراغبين في الزواج الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم. يمكنهم التقديم الآن من خلال رابط منظومة القروض السكنية للشباب الليبيين.