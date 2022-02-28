حاكم البنك الروسي المركزي: لدينا بديل عن نظام "سويف"

كشفت روسيا، اليوم الاثنين، عن امتلاكها لنظام بديل لنظام سويفت، الذي تهدد الدول الغربية بمنع روسيا من استخدامه إثر تدخلها العسكري في أوكرانيا.

فقد قال حاكم بنك روسيا المركزي، الاثنين، "لدينا نظام يمكنه استبدال نظام سويفت داخليا.

وأضاف حاكم البنك الروسي المركزي "لدينا بديل عن نظام ’سويفت‘ ويمكن للمتعاملين داخليا وخارجيا استعماله.

يأتي هذا فيما تتزايد الضغوط والدعوات الغربية من أجل وقف استخدام روسي لنظام سويفت، هو نظام تراسل عالمي بين البنوك لتسهيل التحويلات والمدفوعات.

ويضم نظام سويف 291 بنكا روسيا، تمثل ما نسبته 1.5 في المئة من حجم المدفوعات والسادس عالميا من حيث الرسائل عبر سويفت.

ويقدر حجم صادرات روسيا من النفط والغاز والمعادن إلى الاتحاد الأوروبي وأميركا بما يصل إلى 700 مليون دولار يوميا.

وعزل روسيا عن استخدام نظام سويفت من شأنه أن يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتقلبات حادة في العملة الروسية "الروبل"، وقد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بأكثر من 5 في المئة.