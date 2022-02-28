نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان في مصر وموعد قدوم شهر رمضان 2022-1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان المبارك في مصر لعام 2022، اقترب شهر اليمن والبركات الشهر الذي ينتظره كافة المسلمون حول العالم شهر رمضان المبارك، فمع قرب موعد الشهر الكريم من أهم ما يرغب المسلمون في التعرف عليه هو امساكية شهر رمضان، إذ أن الإمساكية تساعد على التعرف على مواعيد الصلوات الخمس على مدار نهار رمضان وعلى مدار الشهر الكريم نظرًا لاختلافها كل يوم عن اليوم السابق، وخاصةً التعرف على مواعيد صلاة المغرب والفجر من أجل حساب عدد ساعات الصيام والإفطار وما إلى ذلك، ولذلك فإننا في السطور القادمة نضع لكم إمساكية شهر رمضان في مصر.

موعد شهر رمضان في مصر

كما نلاحظ فإن شهر رمضان يأتي مبكرًا بضعة أيام عن موعده العام السابق فقد كان منذ سنوات يأتي في شهر أغسطس والآن يأتي في شهر أبريل ويعود ذلك إلى عدد الأيام التي تتغير في عدة أشهر معينة بكل عام، وتقوم دار الإفتاء بتحري هلال شهر رمضان الكريم هذا العام 1443-2022 في نهاية شهر شعبان في التاسع والعشرين من الشهر بعدما يحدث الاقتران لكي يتم تحديد الثاني أو الثالث من الشهر كأول أيام شهر رمضان المبارك، وبقي أقل من شهرين على استقبال جميع الدول العربية شهر رمضان الكريم.

ونستعد لاستقبال شهر رمضان من الآن ويظهر ذلك جليًا في الكثير من المنازل المصرية في تجهيز المنزل وتنظيفه وإعداد الزينة وشراء الأدوات الجديدة للمطبخ لإعداد أشهى الوجبات وكذلك الشوارع المصرية التي تتزين بزينة شهر رمضان المميزة، كما أننا مزيد من الطاعات والعبادات من الآن حتى نكون على أتم استعداد لاستقبال الشهر بالعبادات وكافة وسائل التقرب لله.

امساكية شهر رمضان بمصر

توضح امساكية شهر رمضان موعد صلاة المغرب من أجل معرفة موعد الإفطار وكذلك موعد الفجر من أجل التوقف عن تناول الطعام، حيث أن مواعيد الآذان تتغير من يوم لآخر دقيقة أو دقيقتين حسب شروق وغروب الشمس في ذلك اليوم، وفيما يلي إليكم إمساكية شهر رمضان في مصر لمعرفة كافة مواعيد الصلوات على مدار اليوم طوال شهر رمضان اعاده الله علينا جميعًا باليمن والبركات: