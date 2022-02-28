رابط منظومة القروض السكنية مصرف الإدخار ليبيا عبر موقع مبادرة رئيس الحكومة pmhi.ly

في إطار قروض الشباب 2022 ليبيا يتيح رابط منظومة القروض السكنية مصرف الإدخار ليبيا التسجيل في نظام قروض الإسكان ويؤكد الموقع الإلكتروني لمبادرة رئيس الوزراء لإسكان ودعم الشباب والأسر المحتاجة هنا أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” هو الحكومة الليبية وخصص مليارا و 700 مليون دينار ليبي ويتم منحها للشباب في شكل قروض سكنية من خلال البنك العقاري وشدد الدبيبة على ضرورة أن يواجه الشباب نفورهم من الزواج، وأوضح أن هناك 50 ألف شاب وشابة يستفيدون من هذا القرض من توزيع الأراضي في المنطقتين الشرقية والجنوبية، ويعملون على توفير فرص عمل لهم وتقليل معدل البطالة في الدولة.

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من المفترض أن يتم الاتصال ببنك الإدخار والإستثمار العقاري حتى يتمكن الشباب من التسجيل منظومة القروض السكنية مصرف الإدخار ليبيا وهو ما ذكره عبد الحميد الدبيا وخصص مبالغ طائلة لدعمهم في إطار المبادرات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء كمبادرة بالمليارات، فإن منحة الزواج مثل هبة الزوج والأولاد وتتكرر عدة مرات للاستفادة على نطاق واسع، أي لإفادة أكبر عدد ممكن من الشباب من هذه المبادرات تعمل دبيبة على الاستثمار في طاقة الشباب ودعمها مادياً، فهي عماد الوطن ومستقبله، ورابطة النهوض باقتصاد الدولة وتنميتها في مختلف المجالات وحذر الدبيبة، بحضور عدد من الوزراء وعدة وفود شبابية من مختلف مدن ليبيا من أن الشباب هم “قادة سفينة الوطن نحو التقدم والازدهار”.





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نوضح لك كيفية التسجيل في نظام القرض السكني الليبي للإستفادة من بنك التوفير في بضع خطوات سهلة كالتالي: