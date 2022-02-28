أمريكا تعلق العمليات بسفارتها فى مينسك لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن

وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين: "علقت وزارة الخارجية الأمريكية العلميات فى سفارتنا لدى العاصمة البيلاروسية "مينسك"، كما سمحت بالمغادرة الطوعية (أى المغادرة المصرح بها) للموظفين غير الضروريين وأفراد الأسرة بسفارتنا فى العاصمة الروسية "موسكو".
وأضاف "بلينكن" : "نتخذ تلك الإجراءات بسبب قضايا تتعلق بالأمن والسلامة ناجمة من الهجوم غير المبرر ودون سابق استفزاز للقوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا".
كما أشار بلينكن إلى أن الأولوية القصوى للوزارة هى سلامة المواطنين الأمريكيين وأمنهم، بما فى ذلك أفراد الحكومة الأمريكية فى جميع أنحاء العالم.
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