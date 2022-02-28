إلغاء زيارة لافروف إلى جنيف بسبب حظر الطيران الروسى فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر روسى دبلوماسى فى جنيف - لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين - "ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى جنيف لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، بسبب حظر غير مسبوق على تحليق طائرته فى أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبى".
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضى، أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا.
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