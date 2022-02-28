رابط وشروط موقع التسجيل في منحة البطالة 2022.. خطوات التسجيل في المنحة عبر minha.anem.dz

التسجيل فى منحة البطالة، تتوالى عمليات البحث عن كيفية التسجيل فى منحة البطالة الجزائر 2022 من قبل الآلاف من الشباب الجزائري الذين لا يمتلكون فرصة عمل وليس لهم أي مصدر دخل ويرغبون فى التقديم للحصول على إعانة البطالة التي قرر منحها الرئيس الجزائري والتي بدأت عمليات التسجيل بها بشكل رسمي يوم الجمعة 25 فبراير 2022 من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الإلكتروني، لكى يتمكن جميع الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط من التقديم عبر الموقع بكل سهولة عن طريق ملئ نموذج التقديم ومن ثم تحديد موعد ليتم فحص الملف الخاص به ومدى استحقاقه للمنحة، وفى الأتي سوف نقدم لكم رابط موقع التسجيل فى منحة البطالة والتفاصيل الخاصة بها.

رابط التسجيل فى منحة البطالة عبر minha.anem.dz

يمكن لجميع الشباب الراغبين فى الحصول على منحة البطالة التقديم إلكترونيا عبر موقع “منحة” الذي تم تخصيصه، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع منحة البطالة من هنا minha.anem.dz.

تفتح لك الواجهة الرئيسية للموقع، اضغط على تبويب “تسجيل”.

ادخل البيانات المطلوبة منك مثل رقم بطاقة طالب العمل، رقم بطاقة التعريف الوطنية، ثم اضغط على إرسال.

يقوم الموقع بفحص الطلب الخاص بك للتحقق من مدى أحقتيك للاستفادة من منحة البطالة.

فى حال إذا تم رفض طلبك سوف يقوم الموقع بإخبارك عن سبب الرفض.

وفى حال تم قبولك سيتم استكمال البيانات ويطلب منك تحديد موعد مقابلة فى الوكالة الوطنية للتشغيل للتسجيل بالملف الورقي.

بذلك قد تكون انتهيت من خطوات التسجيل بنجاح.

شروط منحة البطالة الجزائر 2022