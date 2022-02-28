رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في العراق الآن بالرقم الامتحاني موقع وزارة التعليم العالي بجميع المحافظات

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في العراق الآن حيث تزداد عمليات البحث بشكل كبير من جانب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور لكي يتم التعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022، وذلك بعدما تقدم الطلاب خلال الفترة الاخيرة بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات العراقية بجميع التخصصات بشكل عام، والتي قد تم تسجيلها من خلال الموقع الالكتروني المفعل رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام الكترونيا عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية هذا العام الدراسي 2022 ورابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في العراق الآن من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الإستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 العراق

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية الانتهاء من رصد جميع نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية بشكل رسمي، على ان يتم طرح النتائج الخاصة بالطلاب خلال الأيام المقبلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك في إطار تسهيل الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب من قبل الطلاب واولياء الأمور، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بنشر النسب والمعدلات الخاصة بالقبول في الجامعات العراقية هذا العام والتي تختلف بناء على التخصصات المختلفة بجميع الجامعات في جميع أنحاء العراق بشكل عام، والتي جاءت على نحو يتناسب مع نتائج الطلاب التي كانت الوزارة قد كشفت عنها خلال الأيام الاخيرة.

ابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في العراق الآن

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية عملية استخراج النتائج الخاصة بالقبول الموازي بطلاب الجامعات للعام الدراسي الحالي في العراق، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بشكل الكتروني باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، حيث يتم استخراج النتائج مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.