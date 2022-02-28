نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طرق لشحن شدات ببجي 2022 مجاناً والحصول على عدد غير محدود من الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجى مجانا، يعلم الكثير أن شراء شدات ببجى موبايل يتطلب الكثير من المال اللازم لشحن الشدات سواء الشحن عن طريق رصيد الهاتف أو شراء بطاقات جوجل بلاى أو البطاقة الائتمانية والتي تتطلب وجود حساب بنكى خاص بك، وقد لا تتوافر هذه الطرق عند الجميع ولا يستطيعون القيام بها لذلك يبحثون عن الطرق المختلفة التي يتمكنوا من خلالها من شحن الشدات بشكل مجاني تماما.

طريقة شحن شدات ببجى مجانا عن طريق موقع oonoo

موقع oonoo أحد المواقع الموثوقة التي تقدم خدمة شحن شدات ببجى مجانا مقابل قيامك بتنفيذ عدد من المهام البسيطة التي يطلبها الموقع وعند إتمامها تحصل على عدد من النقاط التي يمكنك تجميعها ثم تحويلها إلى شدات، وتنحصر تلك المهام فى مشاهدة بعض الفيديوهات والإعلانات، الإجابة على بعض الأسئلة واستطلاعات الرأي، وفى الأتي سنتعرف على خطوات الشحن من خلال موقع oonoo.

الدخول إلى موقع oonoo ثم الانتقال إلى الواجهة الرئيسية التي تظهر بها المهام المطلوبة.

قم بالإجابة على الأسئلة التي تظهر أمامك ومشاهدة الفيديوهات والإعلانات الموجودة.

بعد الانتهاء سيتم حصولك على نقاط ويتم تجميعها على بطاقة جوجل بلاى المجانية.

بعد ذلك يمكنك تحويل النقاط إلى شدات وتتمكن من شراء الأسلحة والأدوات ببجى موبايل.

برنامج شحن شدات ببجى مجانا

إذا كنت تبحث عن برنامج يقدم خدمة شحن شدات ببجى مجانا فلن تجد أفضل من تطبيق mGamer –Earn Money, Gift Card، والذي يمكنك من خلاله شحن حسابك بالشدات فى جميع المواسم والحصول على المزيد من الهدايا وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على متجر جوجل بلاى وتحميل التطبيق.

عند الدخول على التطبيق سيطلب منك الموافقة على شروط الخصوصية، قم بالموافقة ثم اضغط على “التالي”.

قم بإنشاء حساب على التطبيق عن طريق التسجيل بحساب الفيس بوك وكلمة المرور.

بعد الدخول إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق ستجد أمامك أربع مهام يجب القيام بتنفيذها للحصول على النقاط التي سيتم تحويلها إلى شدات مجانية بعد ذلك، وهذه المهام هى مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو الإعلانية التي لا تتعدى 30 ثانية، والقيام بلعب أحد الألعاب التي يطلبها منك التطبيق، تحميل عدد من التطبيقات على هاتفك، ملء نماذج لاستطلاعات الرأي، مشاركة التطبيق وإحالته إلى عدد من الأصدقاء.