جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قال مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة، إن "الجيش الروسى قصف ثانى كبرى مدننا مما أدى لمقتل العشرات". وأشار مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة، إلى أن أوامر الرئيس الروسى بوتين بوضع القوة النووية فى حالة تأهب أمر "جنونى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أوكرانيا: روسيا تسبب فى زيادات الإشعاعات فى تشيرنوبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.