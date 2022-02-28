الجامعة العربية تعقد غدا الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

جدة - نرمين السيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادى - إدارة التكامل الاقتصادى العربى، الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، غدا الثلاثاء، ولمدة يومين بمقر الأمانة العامة، بمشاركة 17 دولة عربية أعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.





وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية -فى بيان اليوم الاثنين- أنه من منطلق تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات العملية بين الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعظيم الاستفادة من تلك التجارب، يعقد على هامش الاجتماع ورشة عمل خلال اليوم الأول، تقدم خلالها كل من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية وهى الدول التى تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية ولها تجربة عملية فى هذا الشأن، عرضا مرئيا متكاملا حول كافة الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتجهيزات المسبقة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتعميم الاستفادة وتشجيع الدول التى لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط فى تطبيق هذه الخدمة.

وأضافت أنه سيشارك فى فعاليات ورشة العمل الجهات المصدرة لشهاد المنشأ الإلكترونية، والجمارك والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، كما ستناقش اللجنة خلال اجتماعها العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث سيتم استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذى يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة، بناء على تكليف من المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكى تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وذلك بموجب قراراه رقم 2234 فى دورته 104 بتاريخ 5/9/2019.

كما سيتم، خلال الاجتماع، عملية عصف ذهنى حول تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء وذلك من آجل الارتقاء بالتجارة العربية البينية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.