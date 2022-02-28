موسكو تطالب كندا بضمان أمن السفارة الروسية فى أوتاوا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نشر على موقعها الرسمى اليوم "الإثنين" - " طلب الجانب الروسى اتخاذ إجراءات شاملة على الفور لضمان الأمن المناسب للموظفين وأفراد أسر البعثات الدبلوماسية الروسية، وفقا لالتزامات كندا الدولية"، وتم نقل الطلب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكانت السفارة الروسية لدى السويد قد دعت الموطنين الروس اليوم الإثنين إلى اتباع إجراءات أمنية إضافية بسبب التهديد باستفزازات.

وجاء فى بيان السفارة:"أنه مع الأخذ فى الاعتبار الفعاليات الجارية والمخطط لها فى الأيام المقبلة والتى تحمل طابعاً معادياً لروسيا، فلا يزال هناك خطر كبير من الاستفزازات والتهديدات على صحة وسلامة الروس من قبل أشخاص مهيئين عدائياً".

وحثت البعثة الدبلوماسية على اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية وتجنب الأماكن المزدحمة وعدم الإنجرار وراء الاستفزازات.