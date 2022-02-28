minha.anem.dz موقع منحة البطالة الجزائر 2022 شروطها وطريقة التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل وموعد صرفها

موقع منحة البطالة الجزائر 2022 ، تصدر هذا العنوان محركات البحث في الآونة الأخيرة خاصةً بعد إعلان وزارة العمل الجزائرية عن تقديم منحة مالية تقدر بقيمة ثلاثة عشر ألف دينار جزائري ما يقارب إثنين وثمانين يورو مقدمة منها للعاطلين عن العمل والذين يتوافر فيهم بعض الشروط المحددة من أجل الانتفاع من هذه المنحة التي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الجزائريين وتقديم يد العون لهم في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد بالتزامن مع انخفاض نسبة فرص العمل المتاحة أمام الجميع، واليوم سوف نكشف لحضراتكم تفاصيل منحة البطالة الجزائر 2022 من شروط ورابط تقديم وطريقة التقديم بالتفاصيل.

شروط منحة الجزائر 2022

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد التقديم على منحة الجزائر 2022 والتي تأتي على النحو الآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم إلى المنحة جزائري الجنسية.

يتوجب كونه عاطلا عن العمل وليس له أي مصدر يجني منه أي قدر من المال من أي جهة حكومية أو خاصة.

يجب ألا يزيد عمر المواطن عن أربعين سنة ولا يقل عمره عن تسعة عشر عاماً.

إن الأولوية في القبول لكبار السن

يتوجب على المتقدم أن يكون قد سجل في الوكالة الوطنية للتشغيل للمرة الأولى ولا تزيد مدة التسجيل عن ستة شهور.

يجب أن يحدد المتقدم أوراق تحدد موقفه من الخدمة الوطنية.

ألا يكون المتقدم مسجلا في مؤسسة تعليمية وغيرها.

يشترط عدم حصوله على قروض لتمويل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.

في حالة إن كانت المتقدمة أنثى يتوجب عدم عمل زوجها أيا كان نوع هذا العمل.

رابط التقديم في منحة البطالة الجزائر 2022

كشفت الحكومة الجزائرية عن توافر رابط أمام الجميع من أجل التقديم على المنحة بطريقة إلكترونية وذلك عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عن طريق الضغط على هذا الرابط ، بعدها يتم إتباع الخطوات التالية

بعد النقر على الرابط الخاص بمنحة البطالة الجزائرية 2022 يتم تسجيل الدخول إلى الموقع.

بعدها يقوم المتقدم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه في الخانات المخصصة لها.

بعد ذلك يقوم المتقدم بكتابة رقم الهوية الخاصة به.

ثم يقوم بكتابة رقم التعريف الوطني أو رقم بطاقة التعريف.

بعدها يقوم بالنقر فوق أيقونة «إرسال».

والجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية قد قامت بتحديد بداية شهر مارس المقبل ليتم صرف المنحة لكافة المستحقين لها ولكل من يتوافر فيه الشروط السابقة.