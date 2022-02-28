الفيفا يدرس تعليق المنتخبات الروسية

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة الفيفا تعليق مشاركة المنتخبات الوطنية الروسية في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة رويترز.

ويجري الفيفا مباحثات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في الأمر، ومن المتوقع أن يصدر قرار في هذا الشأن في وقت لاحق.

وستعقد اللجنة التنفيذية لليويفا اجتماعا لمناقشة الأمر في تمام الساعة 1800 بتوقيت وسط أوروبا لتقرر العديد من القضايا المتعلقة بكرة القدم الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره البولندي في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في 24 مارس المقبل، وإذا استمر الإيقاف حتى ذلك التاريخ ستغيب روسيا عن كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.

ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.

وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية، ربما يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو المقبل.

وفي وقت سابق الاثنين، أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بإيقاف الرياضيين الروس والقادمين من روسيا البيضاء، وكذلك المسؤولين من المشاركة في البطولات.

وتعرض الفيفا لانتقادات بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة وبدون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

ورغم ذلك حذر الفيفا من أنه يمكن استبعاد روسيا من المنافسات في حال عدم تحسن الوضع في أوكرانيا.

وتعرض هذا البيان لانتقادات واسعة حيث قال الاتحاد البولندي إن الموقف "غير مقبول على الإطلاق".

كما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن المنتخب الوطني لن يخوض أي مباريات ضد روسيا "في المستقبل القريب" في موقف أيده عدد من الاتحادات المحلية في أوروبا.

واستضافت روسيا كأس العالم 2018 حيث أقيمت المباراة النهائية في موسكو بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي، ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.