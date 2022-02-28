مندوب الاتحاد الأوروبى بالأمم المتحدة يدعو روسيا لوقف القتال فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أدان مندوب الاتحاد الأوروبى لدى الأمم المتحدة أولوف سكوج، بأقصى العبارات تدخل روسيا وبيلاروسيا فى أوكرانيا، داعيًا موسكو لوقف القتال وسحب قواتها من أوكرانيا بشكل فورى.





وقال "سكوغ"، خلال جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن روسيا عزلت نفسها عن المجتمع الدولى وندعوها أن توقف عملياتها العسكرية وأن تسحب قواتها إلى خارج حدود أوكرانيا دون شروط. وأضاف أن روسيا اختارت التصعيد العسكرى فى أوكرانيا وخطط له مسبقا، موضحا أن أوروبا متضامنة بالكامل مع أوكرانيا فى مواجهة روسيا التى قررت تجاهل السلام.

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