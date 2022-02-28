عاجل.. رئاسة أوكرانيا: وفدا موسكو وكييف أكملا المفاوضات وسيغادران للتشاور

جدة - نرمين السيد - قال مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الاثنين، إن الوفدان الروسى والأوكرانى، أكملا المفاوضات وسيغادران إلى عاصمتيهما للتشاور، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مساء أمس الأحد، إن المفاوضات مع روسيا ربما تسفر عن نتائج إيجابية. وأضاف الرئيس الأوكرانى أن "هدفنا الرئيسى هو الدفاع عن أوكرانيا وضمان وحدتها وسيادتها". وتابع الرئيس الأوكرانى "يجب التعامل بموضوعية للوصول إلى أهدافنا". وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، فى وقت سابق بدء المفاوضات مع روسيا على حدود بيلاروسيا، فيما أكدت الخارجية الروسية وصول الوفدين موقع التفاوض.

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