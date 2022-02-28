فرنسا بالأمم المتحدة: نقف بحزم إلى جانب الشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "دى ريفيير"، خلال جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن العدوان المسلح الروسى يعد انتهاكا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة. وطالب المندوب الفرنسى، بوقف فورى لهذه الحرب وسحب كافة القوات الروسية من أوكرانيا.

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