بريطانيا بالأمم المتحدة: ندعو بوتين لوقف الحرب العبثية ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت "ودورد"، خلال جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن الرد على روسيا كان متحدًا وسريعًا، داعية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لوقف الحرب العبثية ضد كييف. وأعربت عن إدانة بلادها دعم بيلاروسيا للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مضيفة: "نقدم دعما متكاملا لأوكرانيا وشعبها".

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